Thiago Martins pede vacinação antirrábica

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins(PV), protocolou na secretaria da Casa uma indicação solicitando ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) que vacine contra a raiva os animais de estimação das pessoas abrigadas da onda de frio no pavilhão da Fidam (Feira Industrial de Americana).

No documento, o parlamentar cita a ação da prefeitura que adotou cuidados com pessoas em situação de rua, estruturando o prédio da Fidam para servir como abrigo temporário para quem quiser pernoitar para se proteger do frio. Além de abrigar as pessoas, o local também tem acolhido animais de estimação.

“Fui procurado por apoiadores da causa animal que solicitaram nosso intermédio junto à prefeitura para que seja realizada a campanha de vacinação contra a raiva nos animais de estimação acolhidos no abrigo temporário”, frisa Martins, mencionando uma oportunidade de imunização proporcionada pela situação.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (29) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.