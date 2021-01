Por 17 votos a 2 Thiago Martins vai comandar a Câmara

Há muitos anos e de confiança do prefeito Chico Sardelli (PV), o vereador Thiago Martins (PV) foi eleito presidente da Câmara de Americana na noite desta sexta-feira com larga vantagem em relação ao seu adversário Gualter Amado (Republicanos). Lucas Leoncine (PSDB) foi eleito vice-presidente, Nathália Camargo (Avante) 1ª secretária e Juninho Dias (MDB) 2º secretário.

A votação ficou 17 a 2 e indica que a maioria dos vereadores deverão “jogar” com Chico. O alinhamento com o poder legislativo – como o que se desenhou na votação – deve facilitar para Chico no momento de aprovar propostas.

Votação:

Dr. Daniel – Thiago Martins

Thiago Brochi – Thiago Martins

Dr. Wagner Rovina – Thiago Martins

Juninho Dias – Thiago Martins

Professora Juliana – Gualter Amado

Fernando da Farmácia – Thiago Martins

Gualter Amado – Gualter Amado

Thiago Martins – Thiago Martins

Leco – Thiago Martins

Léo da Padaria – Thiago Martins

Leonora do Postinho – Thiago Martins

Lucas Leoncine – Thiago Martins

Luiz da Rodaben – Thiago Martins

Marcos Caetano – Thiago Martins

Marschelo Meche – Thiago Martins

Nathália Camargo – Thiago Martins

Pastor Miguel Pires – Thiago Martins

Silvio Dourado – Thiago Martins

Vagner Malheiros – Thiago Martins