Thiago Martins e Pr. Miguel se reúnem com Conselho de Pastores

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), e o vereador Pr. Miguel Pires (Republicanos), participaram na manhã deste sábado, 19, de um encontro do Conselho de Pastores de Americana – COPAME.

O Conselho é composto por pastores de diferentes denominações e tem o objetivo de promover a união e fortalecimento entre os membros (cerca de 200) para que suas comunidades, por sua vez, promovam mudanças na sociedade.

A reunião ocorreu na Igreja Templo da Vitória, no Jardim América II, região da Praia Azul, e contou com a presença do presidente do COPAME, Pr. Pedro Câmara, do superintendente regional da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pr. Fábio Edmur Feltrin, dirigentes e lideranças de igrejas evangélicas da cidade além de representantes de outros Conselhos da região.

“Para nós é motivo de alegria participar desse momento e contar com pessoas empenhadas em ser e fazer a diferença em Americana”, comentou Martins.

“Como anfitrião do encontro de hoje, fico feliz em receber amigos que estão buscando, por meio do ministério pastoral, fazer a diferença nessa geração e contribuir para uma sociedade melhor”, comentou o Pr. Miguel.