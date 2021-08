Thiago Martins deve ser o nome do PV na disputa pra deputado estadual

O martelo está quase batido e o nome do Partido Verde na corrida eleitoral 2022 para uma vaga na Assembleia Legislativa (ALESP) deve ser o do presidente da Câmara de Americana, o vereador Thiago Martins (PV).

Inicialmente, o grupo do prefeito Chico Sardelli (PV) havia colocado mais duas possibilidades além de Thiago, o vice-prefeito Odir Demarchi (PV) e Franco Sardelli (PV). Os dois nomes já foram descartados.

Assim que tiver o nome lançado oficialmente, Thiago deve ter a estrutura do grupo de Chico para avançar em outras regiões em busca de votos fora de Americana. A tendência é que Thiago faça a dobrada com o ex-prefeito de Santa Bárbara, Denis Andia (PV), que deve permanecer no PV e entrar na disputa federal.