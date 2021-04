Thiago Martins ‘detona’ presidente do sindicato; áudio e projeto

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins (PV), usou a palavra durante a sessão desta quinta-feira para falar sobre um áudio que circula no whatsapp em grupos de servidores do município.

O áudio que seria do presidente do Sindicato dos Servidores de Americana, Toninho Forti, falando da não inclusão em regime de urgência do projeto de lei de autoria do poder executivo que altera o limite da soma dos descontos de empréstimos nos vencimentos líquidos dos servidores para 35% (trinta e cinco por cento).

“Se ele é o presidente do sindicato, quem tem que cuidar do sindicato e dos servidores é ele, não é presidente da Câmara e nem nenhum vereador”.

Thiago ainda perguntou se algum vereador tem compromisso com o presidente do sindicato, uma vez que o presidente teria afirmado no áudio que os vereadores estariam “bravinhos” e por esse motivo não teriam colocado o projeto em regime de urgência para votação.

“Não estou aqui para ficar sofrendo pressão de presidente de sindicato ficar mandando áudio pra servidor não, nós não somos obrigados a pautar nada de urgência que não seja conversado. Se é de interesse ou não de servidor público, então ele que viesse até essa casa, seria humilde e chamasse a gente pra conversar, viesse e conversasse com os vereadores, pediria a assinatura e colocasse de urgência, agora ficar mandando áudio no grupo de servidores dizendo que a Câmara não fez o papel dela? Que papel? Eu não vou aceitar isso não”, disse Thiago

O presidente da Câmara ainda “alfinetou” Toninho. “Se ele está com problemas com a administração, ele que toque com o prefeito. O problema dele com o Chico Sardelli se discute na prefeitura, aqui é Câmara Municipal. Se você é presidente do sindicato, você vai defender o servidor, vai atrás de reajuste, defender interesse de servidor, não fica preocupado em protocolar improbidade de prefeito.

Procurado pelo NM, Toninho Forti disse que as críticas de Martins não merecem comentários.