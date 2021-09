Thiago Martins assina contrato do novo prédio da Câmara

O vereador e presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins (PV), assinou, nesta quinta-feira, o contrato do prédio da nova Câmara. A mudança deve ter início no recesso de dezembro deste ano, que acontece entre 20 de dezembro e 21 de janeiro.

O aluguel mensal do atual prédio é de R$66.384,74 e o novo prédio a Câmara pagará R$45.000,00 – contrato fechado por 5 anos. Após esse período, o aluguel será de R$55.000,00.

“Mesmo daqui 10 anos ainda estaremos pagando um aluguel mais barato do que é pago hoje”, disse Thiago.

Além da economia no valor do aluguel, o IPTU também terá uma redução significativa. Atualmente o IPTU pago é de R$22.000,00 e o valor no novo prédio será de R$9.000,00.

ESTRUTURA. De acordo com Thiago, além dos valores que serão economizados, o principal motivo para a mudança é a estrutura do prédio. O novo espaço tem 19 mil metros quadrados (o atual é de 6 mil) e possui uma estrutura mais moderna, com AVCB regularizado e projeto do corpo de bombeiros, o que não existe no atual prédio Divino Salvador.