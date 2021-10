Thiago Martins apela por melhorias no cruzamento da linha do trem

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins(PV), protocolou na secretaria da Casa uma moção de apelo direcionada à concessionária Rumo Logística solicitando melhorias no cruzamento da linha férrea com a Rua Carioba, na região central de Americana.

O parlamentar cita na moção que, em função da duplicação da malha ferroviária da região, a concessionária tem anunciado investimentos na infraestrutura de diversos municípios. Diz ainda que em reunião recente a Rumo Logística teria se comprometido a promover melhorias no entorno da linha férrea de Americana, como limpeza, roçagem e construção de muro no trecho entre um shopping center e as imediações do centro da cidade, para evitar travessias irregulares.

“Por mais que estes serviços sejam necessários e importantes, entendemos que há a necessidade de outros investimentos, a fim de garantir não só a segurança e melhores condições de trabalho aos funcionários responsáveis pelo controle da linha férrea, como também a segurança dos pedestres e condutores de veículos que precisam transpor a linha no cruzamento com a Rua Carioba”, afirma o autor.

Martins lembra que no local já ocorreu um acidente entre um trem e um ônibus, resultando na morte de nove pessoas e ferimentos em outras 17, em 2010. “A porteira instalada no local após a tragédia sequer é automatizada e, ao soar o sinal, os funcionários precisam atravessar a linha para fechá-la de forma manual e assim impedir o trânsito de pedestres e veículos”, destaca.

No documento, o parlamentar pede adequação da atual da guarita, que hoje não possui sanitários ou local apropriado para refeições dos trabalhadores, além de mudança para o outro lado da linha férrea e automatização da porteira.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (21).