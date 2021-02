Thiago faz ‘mini exposed’ de suplente do MDB

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins (PV), expôs uma situação envolvendo o 2º suplente de vereador do MDB, Investigador Hortense, e o vereador Juninho Dias (MDB). O 1º suplente, o Gago (MDB), ocupa cargo na prefeitura e por isso não pode assumir uma cadeira na Câmara em uma eventual falta.

Juninho Dias passou por uma cirurgia na última semana e protocolou um pedido de licença, porém o suplente não foi convocado.

Nesta quinta-feira, Thiago Martins afirmou que recebeu – não diretamente – áudios de Hortense “reclamando” de não ter sido convocado na sessão de 11/02. Thiago disse não ter gostado da atitude de Hortense. No áudio, Hortense afirma que faltou vontade por parte da Câmara em convocar o suplente.

“Durante a semana eu fui surpreendido com algumas mensagens do vereador, suplente de vereador, com algumas palavras e baixo calão dizendo algo dessa mesa diretora. uma das coisas que não vou aceitar é isso. se um dos funcionários dessa casa errar, vai ser cobrado, se algum vereador aqui errar, vai ser cobrado, mas a gente ser cobrado por algo que foi feito, na minha gestão não vai acontecer”, disse Thiago.

Thiago também destacou que o protocolo do pedido de licença de Juninho na semana passada aconteceu às 13:48 e não houve tempo hábil de convocar suplente. Juninho afirmou ao NM que a intenção era comparecer à sessão, mas que apresentou complicações da cirurgia de última hora.

“Eu estava pra vim na sessão, mas acabei tendo complicação por cirurgia e não consegui chegar”, disse Juninho.