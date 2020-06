Thiago do Sindicato entubado com Covid-19

Funcionário da prefeitura de Americana por mais de 10 anos e personagem atuante no sindicato dos Servidores alguns anos atrás, Thiago Matos pegou a Covid-19 e está entubado em Campinas para tratamento. Ele coordena o grupo do Hospital Municipal de Americana e a esposa dele postou o que vai abaixo.

po e cansaço, no domingo a noite a falta de ar piorou e precisou ser internado, ele estava indo bem só com cateter de O2, mas ontem a noite ele piorou e precisou ser entubado. Para quem não me conhece, eu sou Michele esposa do Thiago Matos , como o Joilson Silva colocou no grupo, o Thiago sempre estava pedindo por seus amigos, e hj eu vim pedir por ele. O Thiago foi testado positivo pelo Covid 19 a uns 20 dias mais ou menos, ele fez todo o tratamento que foi passado pelo médico, e liberado para o trabalho no sábado passado, mais não queria voltar e sentia muita dor no cor