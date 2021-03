Thiago Brochi e Juninho Dias ‘tretam’ na sessão desta quinta

Os vereadores Thiago Brochi (PSDB) e Juninho Dias (MDB) se desentenderam durante a sessão desta quinta-feira, na Câmara Municipal. Houve gritos e o presidente da casa, Thiago Martins (PV), pediu para que cortassem os microfones e as imagens, impedindo os telespectadores – e a imprensa – de acompanhar o andamento da discussão entre os parlamentares. A imprensa está proibida de acompanhar a sessão presencialmente devido à pandemia.

A ‘briga’ aconteceu durante a presença do secretário municipal de Saúde, Danilo Oliveira, na sessão. Danilo foi convidado para esclarecer dúvidas relacionadas ao coronavírus no município. O NM apurou o ocorrido com parlamentares que afirmaram que os colegas ficaram bastante descontentes com Juninho Dias, que teria usado 30 minutos do tempo do secretário – o que tornaria desigual a participação dos colegas e obrigaria os outros vereadores a serem mais breves em suas falas. Alguns vereadores chegaram a dizer que Juninho transformou sua fala em palanque.

Líder de governo de Chico Sardelli (PV), Brochi pediu ‘questão de ordem’ (obrigatório) e interrompeu Juninho. Thiago reclamou do tempo usado por Juninho. “Se o senhor puder aproveitar mais o secretário de Saúde e dar um tempo para cada vereador falar, é muita conversinha, talvez pensando num futuro político, você não tinha essa coragem na gestão passada”, disse Brochi ao ter o microfone cortado.