Thiago Brochi deve ser o líder de governo na Câmara

O vereador de Americana Thiago Brochi (PSDB) deve ser o líder do governo Chico Sardelli (PV) na Câmara Municipal.

Apesar do partido, Brochi está alinhadíssimo com o governo verde e deve defender as propostas do executivo para os colegas parlamentares. No dia da eleição do presidente da casa, Foi Brochi quem “comandou” a formação das comissões, já indicando o papel de liderança.

Brochi se “desligou” do grupo tucano ainda em campanha. Apesar de desacreditado pelo partido (municipal) e “deixado de lado” no processo eleitoral, Brochi venceu eleição e subiu a votação em relação a 2016.

O PSDB fez três cadeiras para a legislatura 2020 – 2024. Além de Brochi, Lucas Leoncine e Vagner Malheiros também garantiram uma cadeira no legislativo.