Teve mal súbito e acertou coqueiro da av Brasil

Um homem teve um mal súbito enquanto dirigia seu Fiat Palio e acabou batendo em um coqueiro da av Brasil em Americana. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 16h15 deste sábado na altura do 1.300 da avenida (próximo ao Walmart).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para acidente de trânsito com vítima retida. Ao chegar no local, havia uma pessoa no veículo, o condutor D. N. C., 56, estava consciente e orientado, informou que teve um mal súbito, colidindo com uma árvore, havia escoriações no rosto e provável fratura no punho esquerdo.

A vítima foi imobilizada e socorrida ao Hospital Municipal de Americana, sendo deixada aos cuidados médicos

Foto Corpo de Bombeiros de Americana