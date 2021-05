Teve churrasco na região do centro cívico

Um churrasco feito em local público em Americana com pelo menos 1o pessoas foi gravado em enviado ao NM de forma anônima. A ‘festa’ teria acontecido na noite deste sábado. O vídeo foi gravado ao lado da pista de BMX no complexo esportivo que fica ao lado do Centro Cívico Milton Fenley Azenha de Americana.

Os ‘organizadores’ do churrasco brincam com amigos que seriam de fora da cidade falando que o grupo ‘tem coragem’. “Os caras são loucos” diz um narrador no vídeo. E chama o evento de ‘Americana Fest Chopp’. Ainda no vídeo, bastante curto, pessoas comentam que ‘na semana que vem tem de novo’- provavelmente no próximo sábado.

O toque de recolher continua nas 645 cidades do estado, agora das 21h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias.

Na última sexta, a taxa de ocupação de UTIs por pacientes graves com COVID-19 está em 78,3% no estado e em 76,3% na Grande São Paulo. O total de internados em UTIs era de 10.060 em todo o estado, com outros 11.260 pacientes em vagas de enfermaria.