Teste de Covid positivo em farmácia salta de 7% para 20%

O número de casos positivos nos testes rápidos de Covid nas farmácias, que havia despencado nos últimos meses, voltou a subir durante as festas de fim de ano, de acordo com o monitoramento da Abrafarma (associação que reúne grandes redes farmacêuticas).

O índice de casos positivos chegou a ficar abaixo de 7% por dia durante o mês de dezembro. Mas ultrapassou os 20% no último dia 29, quando foram realizados cerca de 30 mil exames.

A demanda pelos testes voltou a subir no fim de novembro, após o surgimento da variante ômicron e o surto de gripe. O aumento registrado às vésperas das festas de Natal e Ano Novo também aconteceu no fim de 2020. O aquecimento é atribuído ao movimento dos consumidores preocupados em saber se não estavam contaminados antes de participar dos eventos.

De acordo com as farmácias, não chegou a faltar teste, mas as agendas ficaram bastante cheias nas unidades da rede Raia Drogasil. Para conseguir um horário disponível, a empresa recomendou que o clientes consultassem seus sites e aplicativos. Nas drogarias São Paulo e Pacheco também foi preciso agendar horário para fazer o teste.

Desde que o serviço começou a ser oferecido, em abril do ano passado, as farmácias realizaram mais de 12 milhões de exames rápidos, incluindo testes para antígenos e anticorpos e do tipo PCR.

O levantamento da Abrafarma abrange 3.000 farmácias do país.