Teste Covid. A importância do antígeno nasal

É sabido que o teste de antígeno ou swab nasal, como é mais popularmente conhecido, é um pouco incômodo, quem já realizou o teste que o diga. No entanto, sua importância na detecção da covid-19 ainda é desconhecida por muitos.

O exame é indicado para confirmar a doença na fase sintomática, preferencialmente nos primeiros cinco dias de sintomas. Diferentemente do RT-PCR, que detecta o material genético do vírus, o teste identifica partes da estrutura viral de maneira rápida e eficiente.

O HELIX I-SARS-COV-2 AG RAPID TEST da NL Diagnóstica é um exemplo. Com resultado em apenas 15 minutos, pode ser usado com amostras coletadas de swab nasofaríngeo, swab de garganta e narinas inferiores. Fácil de encontrar, o teste de antígeno pode ser feito em farmácias, hospitais e laboratórios.

“A maior vantagem do teste de antígeno é vista por sua agilidade, uma vez que a pessoa infectada recebe um diagnóstico rápido e pode se isolar, interrompendo a cadeia de contágio. Além disso, é o mais indicado para a testagem em massa e o rastreamento de contatos (contact tracing)”, destaca Fábio Moruzzi, CCO da NL Diagnóstica.

Sobre a NL Diagnóstica

Fundada em 1985, a NL Diagnóstica atua em soluções diferenciadas na oferta de diagnósticos com segurança, praticidade e qualidade. Com sede em São Paulo, a empresa atua como fabricante e distribuidora de kits diagnósticos para diversas patologias. Pioneira em trazer ao país um novo conceito de testagem para hemoglobina glicada, por meio do A1CNow+; desenvolveu e patenteou o Coproplus, com tecnologia de ponta para o exame parasitológico de fezes; foi uma das primeiras empresas a oferecer, em larga escala, testes rápidos para a covid-19 em 2020 e, também, foi a pioneira no lançamento da tecnologia cPass no Brasil, capaz de identificar e quantificar anticorpos neutralizantes contra a covid-19. Possui certificações da Anvisa, ISO 13485:2013, entre outras.