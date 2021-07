Tesla será exposto pela primeira vez no Brasil

Uma das atrações já confirmadas para o “Veículo Elétrico Latino-Americano” (VE) será um carro elétrico da marca norte-americana Tesla. Será a primeira vez que um Tesla será exposto num evento realizado no Brasil. A Tesla começou a ser vendida no Brasil em março deste ano, por meio da Osten Group. Criada em 2003, em São Francisco, nos Estados Unidos, a Tesla é uma das montadoras mais valorizadas do mundo. A empresa é referência quando se fala em veículo elétrico no planeta e produz vários modelos de automóveis de alto desempenho.

A Osten planeja expor no VE uma das versões que compõe o modelo Y da Tesla, cujos preços oscilam entre R$ 525 mil e R$ 780 mil no mercado brasileiro. Além da venda, os carros da Tesla também estão disponíveis pelo serviço de assinatura mensal, com contrato mínimo de um ano. O modelo Y é um SUV totalmente elétrico, de tamanho médio, capaz de acomodar até sete adultos com conforto, segurança e muita tecnologia. Equipado com tração integral e motor de 480 cv, a versão Performance (top de linha) acelera de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos, atingindo velocidade máxima de 250 km/h. A autonomia da bateria é de 487 quilômetros. É um veículo elétrico de alto desempenho.

Além da tecnologia voltada para a mobilidade elétrica, o modelo é cheio de recursos luxuosos, como radar frontal (fornecendo uma visão de longo alcance de objetos distantes), câmeras traseiras, laterais e frontais, volante aquecido, todos os assentos com aquecimento, teto solar panorâmico, faróis de neblina em LED, sensores de estacionamento (com alerta de ponto cego) e tecnologias de segurança ativa (como frenagem automática de emergência). A conectividade é outro destaque. Seu console central possui quatro entradas USB e tecnologia Bluetooth. O sistema de áudio tem 14 alto-falantes. Numa tela touch screen de 15 polegadas seu usuário tem acesso a mapas e GPS.

Durante o “Veículo Elétrico Latino-Americano”, o carro ficará aberto para que o público possa entrar dentro dele e conhecer de perto suas inovações tecnológicas. Um especialista da Osten Group explicará aos visitantes sobre as funcionalidades deste veículo elétrico. “Para a Osten Group é muito importante estar presente no Veículo Elétrico Latino-Americano. A Tesla reúne o melhor em segurança, tecnologia, desempenho e sustentabilidade e, no VE, o público poderá conhecer os melhores elementos do conceito de user experience e eficiência energética desta marca”, explica Liandra Boschiero, gerente da Osten Fleet. Atualmente, existem 10 Tesla no Brasil e mais 10 devem chegar até dezembro.

EVENTO SOBRE VEÍCULO ELÉTRICO SERÁ REALIZADO AO AR LIVRE

Em sua 16ª edição, o “Veículo Elétrico Latino-Americano” terá muitas outras atrações e, em 2021, levará o nome de “VE Open”, um modelo de evento atualizado ao momento da pandemia no País. O local também foi alterado. Pela primeira vez, o VE será realizado ao ar livre, na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

“A pandemia nos trouxe novos desafios, novos modelos de trabalho e diferentes formas de interação. O VE Open deste ano seguirá um novo estilo: aberto e seguro. O avanço da vacinação em São Paulo contribui para oferecer mais segurança aos participantes e visitantes”, afirma Ricardo Guggisberg, fundador do “Veículo Elétrico Latino-Americano” e presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável (IBMS), uma das entidades que apóiam o evento.

O evento seguirá os protocolos de segurança definidos pelas autoridades de saúde da Prefeitura. Com relação ao público, a ideia é oferecer diferentes turnos de visitação para pequenos grupos – ao se credenciar, a pessoa já deve informar o horário da sua visita. “Assim poderemos controlar o número de pessoas que receberemos em cada turno de cada dia”, ressalta Guggisberg.

O “VE Open” será realizado entre 23 e 25 de setembro com uma programação diária e intensa voltada para a mobilidade elétrica. No primeiro dia, às 18h, por exemplo, serão anunciados os vencedores da primeira edição do “Prêmio Eletromobilidade”, promovido pela Agência Autoinforme, pela Texto Final de Comunicação e pela MES Eventos, organizadora do “VE Open”.

O prêmio foi criado para homenagear empresas, órgãos governamentais, entidades e personalidades do setor. Poderão concorrer empresas privadas, entidades (universidades, institutos de pesquisa) e órgãos governamentais. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.velatinoamericano.com.br, e serão encerradas em 23 de agosto.

Nos três dias do evento, das 12h às 20h, vai acontecer uma feira com exposição de veículos, equipamentos e tecnologias do mercado da eletromobilidade – como será o caso da marca Tesla.

O FUTURO DESTE MERCADO NO BRASIL

Nos dias 23 e 24, das 9h às 18h, acontecerá a 3ª edição do “Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos” (C-MOVE). O encontro é avaliado como um dos mais importantes fóruns para discussões dos caminhos que o mercado de elétricos seguirá nos próximos anos. Serão dois dias de muitos conteúdos no auditório do Museu do Futebol, no Pacaembu. O público poderá acompanhar tudo presencialmente ou pela Internet, ao vivo.

Tendo o veículo elétrico como protagonista, o C-MOVE abordará questões como: desafios para o desenvolvimento da eletromobilidade no Brasil, futuros lançamentos no mercado brasileiro de novos veículos e tecnologias, oportunidades de empregos e negócios neste segmento, tecnologias de carregamento, eletropostos, baterias mais indicadas para o uso no Brasil, possibilidades de uso de minério brasileiro na fabricação de baterias e eletromobilidade no transporte público, entre vários outros temas.

Além disso, também serão apresentados cases mundiais de sucesso envolvendo o veículo elétrico. Para participar do C-MOVE, o público deve acessar www.sympla.com.br/c-move-2021—congresso-de-mobilidade-e-veiculos-eletricos__1222335.

Outra atração, no dia 25, a partir das 8h, será o “Dia da Mobilidade Elétrica”. Em sua 5ª edição, a iniciativa ganha, a cada ano, mais adeptos atravessando a cidade a bordo de um veículo elétrico. O trajeto será o mesmo dos anos anteriores: saindo na Rua Treze de Maio, percorrendo a Avenida Paulista e encerrando na Praça Charles Miller.

Para participar, gratuitamente, o público pode se inscrever no endereço www.diadamobilidadeeletrica.com.br/quero-participar. Seus participantes terão a oportunidade de visitar a feira do “Veículo Elétrico Latino-Americano”.

Mais informações em www.velatinoamericano.com.br.