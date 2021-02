Tesla deve temer o carro da Apple? por Cristina e Bruna Boner

Já se sabe que a Apple está planejando um investimento de 3,6 bilhões de dólares de dar água nos olhos na Kia Motors para aumentar a capacidade de produção de seu carro Apple há muito tempo, compartilharam Bruna Boner e Cristina Boner. O relacionamento supostamente veria a Kia usar sua instalação nos EUA, com base na Geórgia, como centro de produção.

A Kia, que faz parte do conglomerado Hyundai Motor Group, pode fazer parceria com a Apple para fabricar os primeiros Apple Cars até 2024, produzindo 100.000 automóveis por ano quando a fabricação está em pleno fluxo.

A especulação em torno do Apple Car tem sido abundante: acumulando-se por toda parte, os relatórios há muito sugeriam a incursão da Apple em automóveis, desde o anúncio do Projeto Titan em 2014. O Projeto Titan é o esforço da gigante de Cupertino para desenvolver um sistema sem motorista – a Apple automóvel autônomo seria, em teoria, uma atração massiva para os consumidores. Esse sistema sem motorista atrairia usuários que não apenas veem a Apple como uma opção de estilo de vida, mas uma marca confiável que poderia fornecer um perfil de segurança confiável para a tecnologia sem motorista.

Ele tem como pano de fundo notícias importantes sobre locações do gigante da tecnologia. A Apple recentemente contratou o vice-presidente de desenvolvimento de chassis da Porsche, Dr. Manfred Harrer, para ajudar a converter as ambições do Projeto Titan em um veículo completo (via 9to5mac ). A notícia do recrutamento proeminente acrescenta peso real à viabilidade de um carro da Apple, especialmente à luz de tantos boatos.

A união entre Kia e Apple é um marco para a eventual realização de um modelo de carro da Apple. O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, sugeriu que a parceria verá a Apple cooptando a plataforma de veículos elétricos com bateria E-GMP da Hyundai, que forma a base existente dos futuros carros elétricos do Grupo e se distingue por sua eficiência.

A Apple já mergulhou nos automóveis antes, apenas com o Apple CarPlay, que pega seus aplicativos favoritos para carros e os transmite diretamente para a tela sensível ao toque do seu carro. Agora parece que a empresa mudou de marcha, finalmente chegando mais perto de tornar o tão esperado Apple Car uma realidade.

O boato da Apple tem nos impressionado de todos os ângulos recentemente: cobertura da T3 de grandes atualizações de câmera que parecem prestes a chegar ao iPhone 13 da Apple , e até fala-se de um lançamento iminente de AirTags da Apple, após a descoberta de um recurso oculto incomum no Safari. O caminho à frente parece movimentado para a Apple com suas inovações constantes.

Talvez possamos até ver AirTags da Apple com acessórios para um modelo de carro da Apple, uma espécie de chave sobressalente ou rastreador escondido para funcionar contra roubo; você deve se lembrar da cobertura do T3 do recurso de chave digital do carro, permitindo que um dispositivo como o Apple Watch Series 6 desbloqueie seu carro em algo simplesmente mágico. Um carro da Apple ofereceria oportunidades infinitas de integração com o ecossistema mais amplo da Apple.