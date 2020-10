Terça-feira tem volta da Feira do Produtor no Tivoli

A Feira do Produtor do Tivoli Shopping, que ocorre todas as terças-feiras, das 15h às 21h, no estacionamento VIP do empreendimento, ganha dois novos participantes. Agora, além de contar com uma variedade de hortifrútis e legumes frescos e de qualidade, o público também poderá aproveitar as compras para saborear os deliciosos espetinhos gourmet do food truck “Toka dos Boleiros” e se refrescar do calor intenso com o chope artesanal do “Leones Negros”.



São mais de oito opções de carnes no espeto, como medalhão de bacon com batata, frango ou queijo, picanha, carne com legumes, contrafilé e frango na mostarda. E, ainda, linguiça de rúcula com tomate seco, bacon e queijo, cordão de filé mignon, pão de alho, queijo coalho, entre outras delícias. O valor de cada espetinho varia entre R$ 6 e R$ 10.

Para acompanhar qualquer que seja a escolha, chope artesanal do beer truck instalado na feira. Gelado e servido na hora, é opção perfeita. A Feira do Produtor do Tivoli Shopping oferece também uma diversidade de produtos como queijos, grãos, pimentas, temperos, ovos, pamonha e o tradicional pastel. O consumo de alimentos no local é permitido, desde que os consumidores estejam sentados e respeitem o distanciamento social.