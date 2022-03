Terapias alternativas crescem 60% no Brasil

O mercado de bem-estar é um dos que mais crescem no país, apesar da pandemia. Segundo dados do Sebrae, a produção mundial de óleos essenciais – utilizados na aromaterapia – é de aproximadamente 45 mil toneladas, e o Brasil responde por 13.5% desta produção, o que o torna o quarto maior exportador mundial. Fortalecendo ainda mais o setor nacional, desde o início de novembro está em operação a Plucky (pluckystore.com.br) a nova marca brasileira de óleos essenciais.

Com a proposta de entregar uma experiência exclusiva, a Plucky disponibiliza óleos essenciais puros, rastreáveis e sustentáveis – para compensar a geração de CO2 com as entregas, a cada cinco produtos comprados, a empresa planta novas mudas de árvore em áreas de degradação ambiental no Brasil – que chegam até os seus clientes embalados como joias, em material biodegradável.

Além de garantir que seus produtos sejam ecologicamente corretos, a empresa preocupa-se, também, em proporcionar aos seus clientes um sistema de benefícios: a cada nova compra realizada na Plucky Store, é possível acumular pontos e trocá-los por vantagens exclusivas.

O diferencial Plucky

Os óleos essenciais produzidos pela marca são puros, não passam por processo de diluição e nem agregam quaisquer ingredientes estranhos àqueles que contém naturalmente em suas composições bioquímicas.

Além do processo de avaliação microbiológica, os óleos, regularizados pela Anvisa, contam com um rígido controle farmacêutico durante toda a fase de produção, o que garante a pureza necessária para certificar a qualidade do óleo essencial.

Aromas

Inicialmente disponíveis em 27 aromas exclusivos, a Plucky pretende aumentar o seu portfólio de acordo com as necessidades do mercado consumidor. Abaixo a relação dos óleos que já encontram-se disponíveis:

Como comprar: Os óleos essenciais Plucky já estão disponíveis para compra no site pluckystore.com.br e são entregues em qualquer lugar do mundo.