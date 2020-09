Tentou roubar o crossfit perto da vila Omar

Um homem foi preso pela polícia militar no final da noite desta sexta-feira, acusado de roubo a uma unidade de Crossfit em Americana, bem próximo à divisa com Santa Bárbara d’Oeste. O ataque aconteceu por volta das 23h na Rua Antônio Feliciano Castilho n° 1.140 – Vila Omar

As unidades foram acionadas via Copom para atendimento da ocorrência de furto que ainda estaria em andamento. Mas, ao chegar ao local, nada nem ninguém mais havia.

Após busca no local foi constatado que o vidro de uma das portas foi quebrado e do lugar foram retiradas diversas roupas da marca PWRD by Café. Depois foi ainda realizado patrulhamento pelas imediações sendo abordados dois homens que estariam em atitude suspeita e com a característica passadas pelos denunciantes.

Após busca pessoal foi encontrado com G.A. roupas da marca furtada e com Í.F.S nada de ilícito, somente blusa de frio azul informada pelo denunciante como utilizada por um dos autores.

Diante dos fatos G.A assumiu a autoria sozinho, negando participação de Í.F no ato criminoso, sendo qualificado e liberado. G.A foi preso e os materiais foram entregues ao proprietário.