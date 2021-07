Tentou furtar estabelecimento, foi detido pelo funcionário e acabou preso

Equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela Av Henrique Roberto Guilherme A. Brechmacher, no Jardim Brasil, foi chamada a comparecer em um estabelecimento comercial onde estaria ocorrendo um furto.

No local dos fatos, a equipe se deparou com o indivíduo já detido pelo funcionário do estabelecimento, que informou que surpreendeu o homem no momento da prática do furto.

De acordo com o funcionário do local, o homem já havia separado fios de cobre, máquina e máscara de solda, tambor de inox, bomba de inox, tubo de inox e grifo, equipamentos avaliados em aproximadamente R$7.000,00.

Indagado o indivíduo confessou a pratica do delito. Diante dos fatos o funcionário do local e o indiciado foram conduzidos a CPJ, onde após os trabalhos cartorários o indiciado permaneceu à disposição da justiça preso.