Tentou roubar celular, não conseguiu e foi pego pela polícia

Um indivíduo tentou roubar um celular de uma vítima na Rua Espanha, no Jardim Europa, em Santa Bárbara.

A equipe da polícia foi informada da tentativa de roubo e no local encontraram familiares da vítima, que informaram a direção que o suspeito teria fugido.

Em patrulhamento pelo bairro, a equipe encontrou um indivíduo com as mesmas características. Nada de ilícito foi encontrado, mas ao colocá-lo em contato com a vítima, a mesma fez o reconhecimento.

Algemado, o suspeito e a vítima foram encaminhados à delegacia, ouvidos e liberados.