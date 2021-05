Tentou roubar casa do guarda e foi pego no pulo

Um homem que tentou roubar o imóvel de um Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste acabou se dando mal no começo da tarde desta quarta-feira (26/5). O caso de ‘roubo tentado’ foi registrado na avenida Santa Bárbara (próximo córrego Mollon), na unidade selva paintball, por volta das 12h30.

A equipe do Inspetor Caineli e GM Guerreiro e Cão Sheik com o apoio 05 Sub inspetor Pigatto e GMs Servelo e Gusmão recebeu uma informação via cicomm de que o patrulheiro GM V G. teria detido um homem tentando roubar sua propriedade.

O ladrão J. S. atacou com o arrombamento de um cadeado e tentou levar um motor. O GM decidiu perguntar ao homem o que ele estava fazendo ali. S. então pegou um pedaço de pau e tentou agredir o patrulheiro. Ao conseguiu se defender, com a chegada da equipe J.S foi detido e encaminhado ao 2o DP onde após relato das fotos a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dele.

Ficando a disposição da justiça.