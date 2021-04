Tentou matar o filho com facão e acabou em cana

imagem ilustrativa

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta segunda-feira (12) um homem que tentou matar o próprio filho. Antes, ele agrediu o rapaz. O caso aconteceu no bairro São Joaquim em Santa Bárbara d’Oeste por volta da 1h. A equipe do Cabo R.Santos e Soldado Vassoreli foram verificar a ocorrência de agressão na rua Casemiro de Abreu. Os policiais encontraram a vítima no chão, com sangue pelo corpo e com um corte profundo no punho esquerdo.

O rapaz agredido disse que entrou em luta corporal com o pai antes de ser ferido. O pai então pegou um facão e o atingiu com um golpe no punho. A polícia ainda ouviu a mãe e ex-mulher do autor, que relatou aos policiais que as brigas eram frequentes, quando estavam alcoolizados. A vítima foi socorrida até o Hospital Municipal “Dr. Afonso Ramos”, enquanto o autor, foi conduzido até o Plantão Policial onde permanece preso.

Após PolicialPadrão.com.br