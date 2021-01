Tentou matar a mulher enforcando com corrente

(Foto: Polícia Militar)

O ano começou e a polícia teve que parar um homem que tentou matar a mulher a enforcando com uma corrente em Americana. Nessa tarde de sexta-feira dia de ano (01), o homem foi preso pela Polícia Militar por violência doméstica, após atacar sua esposa no bairro Monte Verde. Ainda no último dia de 2020, um homem foi até a farmácia onde a namorada trabalha e a agrediu.

Equipe dos soldados Carajana e Lourenço acionada para atendimento de ocorrência de desentendimento na Rua do Alce, bairro Monte Verde. Na residência, foi feito contato com uma mulher. Ela afirmou que estava de saída para casa de sua filha, juntamente com sua enteada, quando seu marido negou que ambas saíssem de casa por questão de ciúmes.

Começou uma discussão entre a vítima e o agressor, momento em que ele começou a xingá-la, empurrá-la, e desferir tapas e chutes, até que pegou uma corrente de ferro e enrolou no pescoço da vítima, tentando sufocá-la. Após não conseguir sufocá-la, ele enrolou suas mãos com a corrente e ameaçou dar mais socos na vítima. A mulher então conseguiu mandar mensagem de texto via aplicativo whatsapp para sua filha, para que acionasse a Polícia Militar.

Feito contato com o agressor, o mesmo declarou que estavam discutindo e que as lesões apresentadas na vítima ocorreram devido ela ter escorregado e caído ao solo, batendo seu pescoço e lábios em um armário próximo. Ambas as partes foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária onde foi elaborado o boletim de ocorrência por violência doméstica (Maria da Penha) e o homem foi preso em flagrante. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal para laudo médico das lesões.

Após policialpadrao.com.br