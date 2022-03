Tentou furtar pizzaria O Casarão, foi visto e preso em flagrante

Um homem de 30 anos foi preso após ter sido flagrado tentar furtar a pizzaria O Casarão da Rua dos Pinheiros, no Jardim Planalto, em Americana. O caso aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira, por volta de 00:40.

Equipes da Guarda Municipal foram informadas de que indivíduos estariam no local com uma escada furtando o estabelecimento. Chegando no local, a equipe realizou o cerco e, dentro do estabelecimento, localizou o homem. Assim que saiu do interior da pizzaria, o criminoso foi detido pelos agentes.

O proprietário foi informado do ocorrido e a perícia foi acionada. Os fatos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade de plantão deliberou pela prisão em flagrante do indivíduo, que permaneceu à disposição da justiça.