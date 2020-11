Tentou furtar empresa e foi pego pela PM

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira (5), para atendimento de ocorrência de furto no Centro de Distribuição Dia, em Americana.

A equipe foi acionada via COPOM e no local foi constatado que se tratava de um ex-funcionário. Em contato com a equipe de segurança, relatou que o autor tinha acabado de ser demitido e ao deixar o estabelecimento foi notado um volume em sua cintura.

O individuo foi submetido à busca pessoal e foram encontrados 28 maços de cigarros e 4 saches de ração de cachorro.

Diante dos fatos , ele foi conduzido a Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.