Tentou esconder a droga na cueca, mas não deu certo

Um homem que tentou esconder a droga na cueca foi detido pela Guarda Municipal de Americana na noite deste sábado na região do Jardim dos Lírios. A equipe Delta- GMs Belarmino e Miranda- avistou o homem já conhecido pela prática de comercialização de drogas na rua do Azulão.

Ao perceber a presença da equipe, E.B.B, 40, demonstrou euforia vindo a alterar direção que caminhava. Foi realizada busca pessoal, onde de imediato, ele confessou estar portando 5 porções de maconha em sua mão. Também foram localizados em seu bolso R$ 40. Mas dentro da cueca foi localizado um saco plástico, que em seu interior continha 28 porções de cocaína em forma de crack.

Ainda foram localizado caído ao solo mais outras três porções de maconha idênticas a localizada em posse de E.B.. Ao ser informado que seria conduzido o DP, ele tentou fugir, sendo necessário uso moderado de força e algemas para reduzir risco de fuga.

Logo começou aglomeração com pessoas tumultuando a condução da parte. Foram arremessadas algumas pedras contra a equipe, sendo que uma acabou acertando o parachoque traseiro da viatura 205, causando pequeno dano no patrimônio. A aglomeração foi logo dispersada com a chegada de outras viaturas de apoio.

E.B. foi conduzido a Central de Polícia, onde assumiu estar comercializando drogas sendo vendido a maconha por R$5 e a pedra de crack por R$10. Delegado ratificou a voz de prisão, sendo o indivíduo conduzido a Cadeia Pública de Sumaré.