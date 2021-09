Tentou engolir a ‘parada’ pra fugir do flagrante

Um homem que tentou engolir as drogas para assim se livrar do flagrante de tráfico de drogas acabou se dando mal na praça entre o Burger King e o cemitério da Saudade em Americana na noite da quinta-feira. L.A.R., 30, estava na Praça da Bíblia quando foi abordado pela equipe Romu Canil Subinspetor Azanha, GMs A. Fernandes e César e o cão Draco. A abordagem aconteceu por volta das 18:50.

A equipe fazia patrulhamento na região quando observou o homem no local já conhecido por constante comércio de entorpecentes. “No momento da abordagem observamos o homem jogar “algo” na boca e questionado a respeito acabou ‘cuspindo por vontade própria* 5 Pedras de crack”, descreveram os GMs.

Em busca pessoal foram localizados com L.A.R. R$ 18. Questionado, negou estar traficando. Iniciado procedimento de faro com o K9 Draco foram localizadas entre as roupas dele, que se encontravam no chão, mais *15 porções de crack.*

Diante dos fatos, L., os entorpecentes localizados e o dinheiro foram apresentados no plantão policial onde a autoridade local, após tomar ciência, *RATIFICOU voz de PRISÃO em flagrante* pelo crime de Tráfico de Drogas ART. 33 do C.P. apreendendo as drogas e o dinheiro em auto próprio. O indiciado foi recolhido ao sistema prisional.