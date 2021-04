Tentou dar pinote de bike, caiu e rodou

Um homem que tentou fugir da Gama (Guarda Municipal de Americana) dando pinote se deu mal depois de cair com a bicicleta que estava. Ele tentou fugir mas caiu ao descer a calçada. O rapaz foi detido com porções de crack na Praça da Fraternidade, região do Parque da Liberdade.

Equipe do Subinspetor Cauê e Guarda Civil Municipal (GCM) em patrulhamento pelo bairro Jardim Paz, quando visualizaram um individuo de bicicleta que empreendeu fuga ao ver a viatura, sendo então acompanhado. Quando entrou na Praça da Fraternidade, se desequilibrou ao descer da guia da calçada do outro lado e caiu ao solo, momento em que deixou cair três embalagens plásticas com 36 porções de Crack.

O indivíduo ainda tentou correr, mas foi detido. Apresentado a Central de Polícia Judiciária, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.