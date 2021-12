Tentou dar fuga no Uninho com drogas, mas rodou pra PM

Equipe da Polícia Militar em patrulhamento pelo Distrito Industrial, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite da última segunda-feira, se deparou com um veículo Uno. Ao tentar dar ordens de parada, o condutor do veículo não obedeceu, iniciando-se assim o acompanhamento.

Durante a fuga, os ocupantes do carro começaram a dispensar algo pela janela do veículo. A equipe conseguiu visualizar o que seriam algumas embalagens plásticas e pó branco.

A equipe abordou o veículo pela Rua do Ósmio. Os dois indivíduos foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado. Na busca veicular, a equipe localizou, debaixo do banco do motorista, um tubo plástico contendo 38 porções de crack, R$214 e 5 celulares. 0

Diante dos fatos, a equipe apresentou a ocorrência no plantão policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, permanecendo os indivíduos à disposição da justiça. O veículo foi recolhido ao pátio municipal.