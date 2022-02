Tentou comprar bikes com golpe e se deu mal

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi informada, na noite desta terça-feira, por volta das 18:40, que o proprietário de uma loja de bikes na Avenida Cillos estaria suspeitando de um indivíduo que se encontrava no estabelecimento tentando comprar 2 bicicletas.

O que teria levantado suspeita do proprietário do local seria problemas com o cartão de crédito e documento apresentado pelo indivíduo, que aparentava não pertencer a ele. Momento que a vítima encaminhou a foto do indivíduo, também como de seu documento aos guardas.

Realizada pesquisa, os agentes constataram que havia um mandado de prisão no nome que constava no RG apresentado pelo acusado por pensão alimentícia, onde devia mais de um ano de atrasos, totalizando o valor de mais de R$ 31.000,00.

Ao chegar no estabelecimento, a equipe foi informada que, devido a compra não ter sido concretizada por problemas com o cartão, o indivíduo havia informado que retornaria ao Hotel IBIS, onde estaria hospedado, e que depois retornaria, deixando o local em um táxi Etios na cor cinza, que o aguardava com destino área central.

Diante das informações, equipes da Guarda foram informadas e realizaram patrulhamento, até que o referido veículo foi localizado na Rodoviária de Americana, com o indivíduo ainda dentro do carro.

A equipe revistou o indivíduo e nada de ilícito foi encontrado de primeiro momento, até que na carteira do acusado foram encontrados diversos cartões de crédito de diferentes titularidades e bandeiras, além do RG apresentado na loja de bikes.

Ao ser informado que havia um mandado de prisão em desfavor do nome registrado naquele RG, o acusado informou que o documento era falso, informando seu verdadeiro nome, e afirmando que teria conseguido o RG falso através da internet.

Diante dos fatos, a parte foi conduzida até a Central de Polícia Judiciária onde, após a autoridade policial tomar conhecimento, deliberou pela apreensão dos cartões e documento (RG) para passar futuramente pela perícia e a parte, após ouvida, foi liberada.