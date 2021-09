Tentava esfaquear o colega e foi detido por populares até a chegada da PM

Equipe da Polícia Militar foi solicitada para atendimento de ocorrência no Parque Olaria, em Santa Bárbara, na noite deste domingo, por volta das 21:20. A informação era de que um homem, de 29 anos, poderia estar em posse de uma arma de fogo.

Já no local dos fatos, a equipe visualizou o indivíduo já contido por populares. De acordo com testemunhas, o homem se desentendeu com outro indivíduo, este de 43 anos, e estava em posse de uma faca. No momento em e a PM chegou, o agressor já havia desferido alguns golpes na vítima, que foi ferida na mão.

Diante dos fatos, a equipe conteve o agressor, sendo necessário uso de algemas para resguardar a integridade física dos envolvidos. A vítima foi conduzida ao Hospital Afonso Ramos. Após receber atendimento necessário, as duas partes foram encaminhadas ao plantão policial.

O delegado tomou ciência dos fatos e deliberou Termos Circunstanciado de lesão corporal. Os dois foram ouvidos e liberados. A faca foi apreendida.