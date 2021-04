Tentativa de roubo à farmácia no Pq das Nações acaba com 2 detidos

Guarda Municipal de Americana prende dupla por roubo a um veículo em Santa Barbara D’Oeste e uma farmácia em Americana.

Por volta das 15:45 desta quinta feira(22) Segundo Relato das vítimas, L. O. B. de 18 anos e o Menor M. R. D. De 15, este em posse de uma pistola (Simulacro) renderam um casal, e roubaram o celular e um veículo modelo Fit na Rua São João Batista no bairro São Camilo em Santa Barbara D’Oeste.

Em seguida, na cidade de Americana, efetuaram o Roubo a uma farmácia na Av. Estados Unidos, levando celular e dinheiro da vítima.

Viaturas foram informadas via controle, dando início as buscas. As 17:30 equipe com Subinspetora Belatine e GCM Siderlei localizaram o veículo pela rua Tapajós onde a dupla foi rendida e presa.

Encaminhados a central de polícia Judiciária (CPJ) juntamente com o veículo roubado e pertence das vítimas estão sendo apresentados. A ocorrência está em andamento.