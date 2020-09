Tentaram roubar o DAE na Cillos na madrugada

Um homem foi preso depois de tentativa de furto uma unidade do DAE/Departamento de Água na madrugada deste sábado em Americana. O ataque do homem e de mais um amigo foi por volta da 1h3o na avenida de Cillo, no 1.155, Jardim São Paulo.

A equipe da polícia militar foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência na subestação R3 do DAE. Chegando ao local, os policiais se depararam com dois homens. Ao verem a viatura, abandonaram uma mochila com os objetos furtados próximo ao muro da subestação e fugiram pulando o muro para as casas vizinhas.

Realizada varredura nas redondezas, foi localizado R. D. C. M.; o outro rapaz conseguiu se evadir; porém deixou para trás documentos que o identificasse como: H. C. A. Ao retornar ao local do crime, foi observado que a porta de entrada da casa de máquinas foi arrombada e no interior de sua mochila, foi encontrado uma talha e três volantes de registro. R. D. C. M. confessou que realmente estavam na pratica de furto.

Diante dos fatos, R. D. C. M. foi encaminhado à delegacia de polícia civil de americana, onde permaneceu preso.