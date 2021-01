Tentaram o roubar o prefeito de Sumaré

O prefeito Luiz Dalben esteve na Prefeitura de Sumaré ao longo de toda terça-feira, dia 5 de janeiro, para cumprir compromissos do governo. Pela manhã, conduziu reuniões individuais com os secretários municipais, além de outros despachos importantes para o andamento de projetos, obras e ações do Poder Executivo.

No período da tarde, o prefeito participou de uma reunião para a instalação do comitê municipal de combate ao descarte irregular de resíduos sólidos no município. Também esteve na Prefeitura de Nova Odessa para uma reunião com o prefeito eleito Cláudio José Schooder, o “Leitinho”, onde esteve até 17h30, e, retornou à Prefeitura de Sumaré para seu último compromisso de agenda, onde permaneceu até 19h30.

Após um dia muito produtivo de trabalho, por volta das 22 horas, o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), estava a caminho de um sítio, na área rural de Itatiba, para encontrar com a família quando, no percurso, formado por estrada de terra, foi abordado por indivíduo armado que saiu de um veículo prata. O prefeito Luiz Dalben arrancou com o seu carro e fugiu do local, sem sofrer maiores ameaças.

A Polícia Militar conseguiu efetuar a abordagem de indivíduos que poderiam estar envolvidos na suposta tentativa de assalto e foi registrado Boletim de Ocorrência. A abordagem policial ocorreu no local da suposta tentativa de assalto e acredita-se que o mesmo grupo tenha tentado abordar outras vítimas. O andamento das investigações será conduzido de acordo com o protocolo policial.

“Graças a Deus está tudo bem. Foi um grande susto, mas, com a proteção de Deus, estou bem e com minha família. Agradeço a preocupação e o carinho de todos”, disse o prefeito Luiz Dalben, que mantém sua agenda desta quarta-feira, dia 6 de janeiro, normalmente.