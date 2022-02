Tentaram linchar o ladrão no Parque Gramado

Um homem de 31 anos foi vítima de tentativa de linchamento por populares em Americana. Ele foi acusado de tentar furtar um comércio na tarde deste domingo, por volta das 13h25, no bairro Parque Gramado.

A Polícia Militar foi até o local, onde o criminoso já havia sido detido pela população, ele estava com hematomas no rosto e revelou que foi agredido pelos seus captores.

Já as testemunhas revelaram que o rapaz havia entrado com sua motocicleta no comércio e estava realizando o furto. O caso foi encaminhado à Central de Polícia (CPJ), onde o homem permaneceu preso.

Após policialpadrao.com.br

Imagem ilustrativa