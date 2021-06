Tenista novaodessense vai bem no Brasileiro e Copa SP

Após um excelente resultado pelo Circuito Brasileiro de Tênis Infanto-Juvenil, a jovem promessa do tênis Manuela Gonçalez Ganciar, de Nova Odessa, disputa no próximo sábado, dia 12, em Valinhos, as quartas-de-final da 29ª Copa São Paulo de Tênis – Troféu Marilia Silberberg, pela categoria 16 anos. A adversária será Luiza Paradeda, que treina no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

Manuela conquistou a vaga nas fases finais da Copa SP no último dia 23/05, ao vencer a adversária da ocasião por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Antes, em 27 a 30 de maio, a novaodessense disputou ainda um torneio pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis) em Caixas do Sul, no Rio Grande do Sul.

A tenista realiza treinamentos todos os dias na Academia Paraíso do Tênis, em Nova Odessa, com o técnico Fernando Tavares de Araújo. “A Manuela tem grandes chances de chegar à final e vencer esse torneio. Ela está treinando diariamente em ritmo forte. Eu creio que vamos ter um ótimo resultado”, ressaltou o técnico.

No último dia 5, pelo Circuito Brasileiro, ela havia ficado entre as oito melhores competidoras, dentre 49 inscritas na chave disputada no CT Tennis Mogi das Cruzes, na cidade de mesmo nome. A tenista de Nova Odessa eliminou a número um do Estado de São Paulo, Beatriz Onishi (da cidade de São Paulo), por 2 sets a 0, com parciais de 4/0 e 4/0.

Manuela passou ainda por Lavynia Sá, atual 19ª colocada do ranking, também por 2×0, com parciais de 5/4 e 5/3, parando apenas na cabeça-de-chave número 1 do torneio, Catharina Cardoso, por 0x2, com parciais de 5×7 (7/5) e 1×6.

Com esse resultado, Manuela somará 45 pontos no seu ranking CBT. Esse é o maior torneio infanto-juvenil organizado pela CTB (Confederação Brasileira de Tênis). Com o bom resultado em Mogi das Cruzes, a novaodessense disputa neste final de semana as quartas do torneio da Federação Paulista de Tênis em Valinhos.