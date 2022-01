Tenista Manuela pronta para a temporada 2022

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar finalizou a pré-temporada no dia 30 de dezembro de 2021.

Durante todo o último mês, a tenista novaodessense treinou intensamente em preparação para os torneios do circuito Paulista, pela CBT( Confederação Brasileira de Tênis), e torneios internacionais – juvenis e profissionais – pela ITF(Federação Internacional de Tênis).

Sem férias, Manuela iniciará as competições no dia 3 de janeiro em Serra Negra, pelo 18° Circuito Paulista de Tênis Kids e InfantoJuvenil – 1ª Etapa.

Em 2022 Manuela completará 17 anos e jogará na categoria 18 anos, defendendo o Clube Sociedade Hípica de Campinas.