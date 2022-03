Tênis. Manuela disputa 2 torneios profissionais

Manuela Gonçalez Ganciar, tenista da Sociedade Hípica de Campinas, iniciará no dia 18 de março uma sequência de quatro semanas consecutivas de competições. Em março, mês do seu aniversário (dia 9), disputará um torneio pela Federação Paulista de Tênis (FPT), na categoria 18 anos, em Santana do Parnaíba, na academia Slice Tennis & Wellness Center, de 18 a 20 de março.

Em São Paulo, pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), disputará três torneios profissionais na Hípica Santo Amaro, entre os dias 29 de março e 17 de abril. O torneio da FPT será preparatório para a disputa dos torneios profissionais da CBT, onde a tenista buscará somar pontos para subir seu ranking brasileiro profissional que, atualmente, é o 119º.

A tenista conta com o patrocínio do Shopping Park City Sumaré, e apoios da Anima Moove, da nutricionista Daniela Kokol, da Aposerv (serviços previdenciários) e da Tigrão (máquinas e equipamentos). “O tênis, quando jogado em alto rendimento, é um esporte com um custo muito elevado. Por ser individual, as taxas anuais de Federação e Confederações, inscrições das competições, transportes para treinos e torneios, suplementos, pesam bastante e são todos pagos pela atleta. Por isso continuamos em busca de novos apoiadores e patrocinadores” diz Maurício Belisário Ganciar, pai da tenista, que vem cuidando da sua carreira até o momento.