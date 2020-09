Tênis brasileiro promete ser ‘anti coronavírus’

Sempre focada em promover o desenvolvimento natural e saudável das crianças, a marca de tênis brasileira Calçados Bibi se antecipou e lançou no mercado duas cores exclusivas de meia do tênis 2way com ação antiviral e antibacteriana. Sabemos que os calçados acabam levando muitas impurezas para dentro de casa e que é preciso ter cuidado redobrado com essa questão, priorizando sempre o bem-estar da garotada e de toda a família. Com o 2way Antiviral, a sujeira, as bactérias e os vírus ficam do lado de fora com o solado. Os pequenos entram em casa somente com a meia knit e pés limpinhos. Para lançar o calçado no mercado a Bibi, em parceria com outras duas empresas, desenvolveu o 2way Antiviral que auxilia na proteção das crianças contra o coronavírus. A novidade estará disponível nos principais pontos de venda e no e-commerce da marca já no mês de agosto. O tênis tem numeração do 23 ao 34, nas cores azul e pink, com o preço de R﹩ 179,90.

Podendo ser usado dentro e fora de casa, o 2way Antiviral é um calçado 2 em 1 que irá proteger os pezinhos dos pequenos do coronavírus, além de promover todo conforto necessário. A meia de knit possui tratamento antiviral e antibacteriano. Desenvolvida por um laboratório alemão especialista em produtos químicos para tratamento têxtil, a solução cria um escudo de proteção no tecido que impede a proliferação de vírus e bactérias, sendo resistente por até 50 lavagens. Vale ressaltar que a solução foi estudada pensando em desempenho e segurança, sendo adequada para aplicações próximas à pele, de acordo com os testes realizados que comprovaram que não há influência na microflora natural da pele.

Além do tratamento do knit, o solado antiderrapante da meia também recebeu uma tecnologia de ação antiviral. A FCC, indústria de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, lançou uma resina para solados que auxilia no combate aos vírus, como influenza, herpesvírus, entre outros. De acordo com a indústria gaúcha, o material contém propriedades que fazem com que o DNA ou RNA viral tenha sua capacidade viral reduzida, inativando o vírus envelopado. Segundo a empresa, a solução foi testada seguindo normas internacionais que são padrão do setor calçadista.

“Atuamos com o objetivo de levar benefícios, qualidade e segurança ao público infantil, sempre pensando no bem-estar e conforto. Para auxiliar os pais neste momento de pandemia, já que os cuidados com crianças devem ser redobrados, desenvolvemos este produto para ser um aliado. Com o 2way antiviral os pequenos já têm a facilidade de usar um calçado dentro e fora de casa. Agora, com essa opção que conta com uma solução antibacteriana e antiviral de ação rápida, multifuncional e altamente durável, aumentamos os cuidados com a proteção. Dessa forma, a sujeira juntamente com os vírus e bactérias ficam do lado de fora da casa, sem espaço para se proliferarem no ambiente interno. Ou seja, pezinhos limpinhos e protegidos sempre”, revela a diretora de Marca e Varejo, Camila Kohlrausch. Toda a linha 2way é livre de substâncias tóxicas e conta com a tecnologia da exclusiva palmilha Fisioflex Bibi, que é como andar descalço.