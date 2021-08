Tenente Adriano assume comando do 19o BPM/I

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), a posse do novo comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), em Americana.

Em nota, a Comunicação Social disse o seguinte:

“Nesta manhã (26), o Tenente Coronel PM Adriano Daniel, assumiu o comando do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Aos 48 anos de idade, é oriundo do 26º BPM/I, onde trabalhou por dois anos. Nascido na cidade de São Paulo/SP, tomou posse na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1992. Em sua vasta carreira, trabalhou em vários municípios, dentre eles, São Paulo, São Carlos, São João da Boa Vista, Mogi Guaçu e agora, em Americana. Desejamos sucesso ao novo Comandante e rogamos a Deus que o abençoe e ilumine nesta sua nova etapa da vida profissional”.