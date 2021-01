Tendências inovadoras após mudanças da Covid-19

A NTT Ltd., fornecedora líder mundial em serviços de tecnologia, anuncia hoje o Estudo ‘Future Disrupted: previsões de tendências tecnológicas para 2021. Com base nas tendências críticas previstas para impulsionar a transformação do negócio, combinada com insights dos especialistas da NTT, o relatório serve como um guia para as empresas que buscam se agarrar às oportunidades e aos benefícios que a tecnologia proporciona.

As tecnologias disruptivas, que são um prognóstico para além de 2021, refletem o impacto que a pandemia da Covid-19 teve ao acelerar a transformação digital da sociedade. A NTT acredita que há cinco tendências tecnológicas centrais que ajudarão as organizações a obter mais segurança e proteção, apoiar o crescimento sustentável e reduzir o impacto ambiental:

All-Photonics Networks (APNs) fortalecerão as comunicações globais: as APNs habilitarão a transmissão de informações de ponta a ponta entre o terminal e o servidor, sendo capazes de transferir grandes volumes de tráfego, mantendo a alta qualidade e a latência baixa.

Cognitive Foundation (CF) Technology conectará e controlará tudo: o gerenciamento centralizado e a alocação ágil de recursos ICT providenciarão a habilidade de integrar várias informações de sensores – voz, vídeo e outros – para apoiar iniciativas de IoT

Digital Twin Computing (DCT) permitirá previsões analíticas por meio da integração de mundos reais e virtuais: DCT testará diferentes ambientes copiando, combinando e trocando vários gêmeos digitais de ‘coisas’ e pessoas. Essa informação será integrada em aplicações como sistemas de previsão de congestionamento de tráfego e pode fazer prognósticos acertados no campo de controle de doenças.

A evolução do ‘cidadão desenvolvedor’ e a automação do processo robótico irão remodelar os negócios: plataformas low-code/no-code construídas para possibilitar que qualquer pessoa crie aplicações de negócios usando os dados da empresa serão um diferencial significativo para as organizações. A abordagem do ‘desenvolvedor cidadão’ também utiliza a automação de processos robóticos para agilizar certos processos das empresas, permitindo que funcionários invistam seu tempo em trabalhos de maior valor.

A computação quântica e de edge computing dará início a uma nova era da computação: mais trabalho computacional poderia ser feito localmente na borda ao invés de feito na nuvem central, o que pode causar atrasos. Por exemplo, o sistema computacional de um carro processaria e reconheceria imagens imediatamente ao invés de enviar essa mensagem para a nuvem em busca de confirmação.

Enquanto essas tecnologias disruptivas estão no horizonte, em termos mais próximos, essas tendências estão impulsionando a necessidade de uma transformação digital, uma vez que possibilita às empresas entregar melhores experiências, mais conectadas, contínuas e positivas para consumidores e funcionários. De fato, por conta disso, a NTT prevê que a transformação digital em 2021 será indispensável para os negócios, e não uma escolha.

Como revelado no NTT’s 2020 Intelligent Workplace Report, uma experiência positiva dos clientes e dos funcionários (EX & CX) será a base onde as estratégias dos negócios serão construídas no futuro. Isso é apoiado por outras pesquisas da NTT onde 70.5% das organizações citaram o CX aprimorado como o principal fator que os levou à transformação digital.

Ao comentar as previsões, Andy Cooks, Chief Go-to-Market Practices Officer at NTT Ltd. disse que “Em 2021, prevemos que o sucesso da CX dependerá de você ter uma estratégia baseada em dados e bem documentada. As imensas quantidades de dados de clientes que a maioria das organizações acessa, captura e gerencia a partir de várias fontes, estão previstas para crescer daqui um ano”.

Andy continua. “A automação também terá um papel crítico nas iniciativas de experiências dos funcionários. A NTT prevê avanços e a adoção da automação de processos robóticos, aprendizado de máquinas e IA. Os empregadores estão tendo que pensar muito sobre otimizar o bem-estar e a segurança de seus funcionários. Identidade, dados e análises, ferramentas colaborativas, segurança e automação se tornarão a base para elevar a experiência do funcionário e, mais importante, o bem-estar do funcionário.”

Por fim, a segurança cibernética deve sustentar tudo que é implementado, já que seu impacto tanto na lealdade do cliente quanto no bem-estar do funcionário irão se intensificar em 2021. O NTT’s Intelligent Workplace Report também indicou que 83.2% das organizações têm repensado completamente sua segurança para acomodar outras formas de trabalho trazidas com a pandemia. Treinar em novas aplicações e novas formas de trabalho parece estar em baixa na agenda (em vigor para apenas 42.8% das organizações), o que representa um alto nível de risco. Informar os funcionários sobre atualizações das políticas de segurança, e concluir programas de conscientização, como os que apoiarão nas suas atividades do dia a dia – independentemente de onde estiverem – é fundamental para garantir o comportamento desejado do funcionário e, mais importante, sua adesão em questões de segurança cibernética.

Para ler mais sobre as tendências que veremos em 2021, visite Future Disrupted.