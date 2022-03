Temporal volta a castigar Petrópolis. Pelo menos 5 mortos

Imagem da tragédia de 1 mês atrás

Um temporal voltou a castigar Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, neste domingo (20/03). Sirenes de alerta voltaram a ser acionadas na cidade. A Defesa Civil confirmou ao menos cinco mortos e quatro desaparecidos. Uma pessoa foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros. Equipes de assistência estão atendendo 149 pessoas desalojadas em pontos de apoio da prefeitura.

Um boletim divulgado na madrugada desta segunda-feira contabiliza 95 ocorrências registradas na cidade, entre deslizamentos e alagamentos. “Foi um dia difícil, principalmente depois das 15h, quando Petrópolis foi novamente vítima de grande chuva. Foram mais de 300 milímetros que atingiram a cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, em vídeo publicado em sua rede social nos primeiros minutos desta segunda-feira.

De acordo com meteorologistas citados pela Rádio CBN, o volume de chuva neste domingo superou o esperado para todo o mês de março na cidade, que é de em torno de 250 milímetros.