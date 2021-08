Temporada de alcachofra a todo vapor na Tia Lina

A iguaria exótica e comestível cresce em regiões de clima ameno e está ganhando cada vez mais espaço na gastronomia. São Roque possui o clima perfeito para seu cultivo, por isso faz parte das principais cidades produtoras desta flor, e, claro, o tradicional restaurante italiano, Cantina Tia Lina, desenvolveu pratos inéditos.

A alcachofra pode ser encontrada em alguns supermercados ou feiras. Ela tem preparo simples e pode ser consumida de diversas formas: cozida, em salada, assada, empanada, como molho, enfim uma infinidade de opções. Além de saborosa, a flor traz diversos benefícios para a saúde, como: diminuição do colesterol, previne diabetes, controle da pressão alta, entre outros.

A chef Carol Góes, apresenta três pratos fáceis de preparar, saborosos e saudáveis: Alcachofra ao Alho e Azeite, Alcachofra Recheada e Alcachofra ao Vinagrete.

Para finalizar esta experiência gastronômica, a Cantina Tia Lina conta ainda com uma saborosa sobremesa, que têm a iguaria como ingrediente principal: a Alcachofra Crocante.

“O Festival de Alcachofra é uma ótima opção para as famílias que apreciam uma boa gastronomia com sabores únicos e saudáveis. Nosso desafio é sempre encantar os clientes e tornar o momento prazeroso, ainda mais nesse momento que vivemos, em que estar ao lado de quem amamos tem se tornado essencial, conta a chef Carol Góes.

Serviço Cantina Tia Lina:

Funcionamento: De terça-feira a sexta-feira, das 11h30 às 15h30 e de finais de semana, das 11h30 às 17h.

Endereço: Estrada do Vinho, km 10 – Canguera, São Roque

Telefone: (11) 4711-2018, WhatsApp (11) 9 9964-2780

Sobre a Cantina Tia Lina:

Fundada em 1999, pela filha de italianos, Lina Sgueglia Góes, a Cantina Tia Lina, oferece pratos típicos da cultura italiana, num aconchegante ambiente familiar, localizado no km 10 da Estrada do Vinho em São Roque. Todo o seu cardápio é produzido com muito carinho e ingredientes frescos, sendo o acompanhamento perfeito para boas conversas. Além disso, o restaurante conta com um Empório, onde é possível encontrar diversos produtos, como patês, geleias, massas e assados do menu congelados e grande variedade de rótulos importados, devido à parceria com a Grand Cru, maior importadora e distribuidora de vinhos da América Latina.