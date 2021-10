Tempestade. CPFL emite nota e telhado ‘voa’ com vento

Campinas, 3 de outubro de 2021. Um forte temporal atingiu diversas regiões da área de concessão da CPFL Paulista na tarde deste domingo, 3. Os fortes ventos, acompanhados de descargas atmosféricas e chuva em grande volume, causaram danos em componentes da rede elétrica principalmente nas cidades de Marília, Pompéia, Quintana, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Jaú.

A tempestade relâmpago atingiu Americana no início da tarde deste domingo e assustou muita gente.

As equipes, totalmente mobilizadas, já estão identificando os danos na rede e programando o início dos reparos a fim de restabelecer a energia aos clientes afetados.

Registro da falta de energia. Em caso de falta de energia, é importante que a população entre em contato com os canais de atendimento da CPFL para registrar: www.cpfl.com.br, App “CPFL Energia”, disponível para smartphones Android ou iOS, ou WhatasApp (19) 99908-8888.

Alerta de segurança. Durante tempestades e ventos fortes, os clientes devem redobrar a atenção para evitar acidentes com a rede elétrica. A queda de árvores e de outros objetos na fiação, por exemplo, pode levar ao rompimento dos cabos de energia e ocasionar acidentes graves. Em caso de cabo rompido ou caído no chão, é essencial se manter o mais longe possível do local e avisar o serviço emergencial da CPFL pelos canais de atendimento.

É recomendável também acionar o Corpo de Bombeiros para que isole a área e/ou preste os primeiros socorros, em caso de acidente com a população. A CPFL ainda alerta para que nenhum objeto, como cabo de madeira ou haste metálica, seja usado para afastar o fio partido, dado o risco de choque elétrico.

Plantação de café da vila Dainese

Casa do caseiro teve telhado arrancado