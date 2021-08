Temperatura sobe aos poucos na semana

Depois de bater recordes negativos na semana passada e alterar a paisagem na região, a temperatura deve subir aos poucos esta semana. Mas o frio deve ser a tônica do mês todo.

CHUVAS- As previsões indicam chuva um pouco acima da média no leste do estado de São Paulo, com volumes em torno dos 50mm. Já nas demais áreas, principalmente no norte paulista, a chuva fica entre a média e abaixo da média.

São previstas a passagem de três frentes frias neste mês de agosto. Uma por volta do dia 5, outra por volta do dia 18 e uma terceira na última semana. Até o momento os modelos indicam que a primeira frente fria deve provocar mais chuva e a segunda deve trazer uma massa de ar frio mais intensa.

Previsão para a região