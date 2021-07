Esta terça-feira surpreendeu pela temperatura baixa. O início da manhã registrou 5,1ºC, por volta das 6:20, em Americana e região.

A temperatura deve subir de leve ao longo da semana, mas a sensação térmica continua baixa pela manhã.

Nesta quarta-feira, a previsão é mínima de 8ºC pela manhã e máxima de 25ºC no período da tarde. A umidade também deve melhorar levemente com mínima de 20% (nesta terça a mínima foi de 10%).

Já na quinta-feira, a temperatura mínima é de 12ºC – mas há o alerta para possibilidade de geada. Já a previsão de máxima é de 27ºC. A umidade cai levemente em relação à quarta com previsão de mínima 15%.

Na sexta-feira a previsão é de mínima de 12ºC pela manhã e máxima de 27ºC. A umidade segue com mínima de 15%.

A umidade do ar deve melhorar de forma considerável no sábado, com mínima de 30%. A temperatura segue a mesma de sexta, mínima de 12ºC pela manhã e máxima de 27ºC.

Fonte previsao.inmet.gov.br