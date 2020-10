Temperatura cai ‘bem de leve’ no sábado e domingo

A onda de calor desta semana deve dar uma leve trégua no sábado e domingo.

Apesar de não ter previsão de chuva para Americana e região, vai cair alguns graus, o que pode diminuir a sensação de muito calor experimentada nos últimos dias e principalmente nesta sexta-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a mínima prevista para sábado é de de 19ºC e máxima de 32ºC. Poucas nuvens devem aparecer no céu e a intensidade do vento será moderada.

Já no domingo a mínima é de 19ºC e a máxima de 34ºC. A intensidade do vento também será moderada, o que pode aumentar a sensação do calor.

40ºc. Esta sexta-feira foi bastante quente na região. Segundo o Inmet, a máxima prevista era 40ºC. Em Santa Bárbara d’Oeste, às 20H, os termômetros marcavam 34ºC.