Temer em Campinas agitando política regional

O ex-presidente Michel Temer, principal nome do MDB este século, esteve em Campinas este final de semana para eventos políticos e sociais. Representando o MDB de Nova Odessa, o presidente da legenda local Lucas Camargo participou do mais concorrido dos eventos- o aniversário solidário do vereador de Campinas Arnaldo Salvetti, que lançou sua pré-candidatura a deputado federal.

O evento contou com diversas lideranças, destacando o sempre presidente Michel Temer, o deputado estadual Itamar Borges e a presidente do MDB Mulher SP, Maria do Carmo Guilherme, e o tesoureiro estadual do MDB SP, Arlon Viana.